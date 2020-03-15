Житель Улан-Удэ обчистил чужой гараж на круглую сумму

Вор взломал замок в гараже по улице Крылова



В полицию Октябрьского района обратился 55-летний местный житель, который сообщил полицейским о краже из гаража. Злоумышленник, взломав замок, проник в его гараж на улице Крылова и похитил сварочный аппарат, две углошлифовальные машинки, 70 литров бензина и инструменты. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний неработающий ранее судимый улан-удэнец. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в ведомстве.



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