Угонщик дорогих авто в Улан-Удэ задержан в Монголии

Шестеро его подельников уже давно сидят в тюрьме



В Монголии задержан седьмой участник ОПГ, угонявшей люксовые автомобили на территории Улан-Удэ. Так, в феврале 2018 года Усольский суд вынес приговор в отношении шести человек, занимались угоном дорогих автомобилей. За время преступной деятельности им удалось угнать 15 автомобилей, таких как Лексус и Тойота Ленд Краузер. Использовав хорошо отработанную схему, осужденные причинили потерпевшим материальный ущерб более чем на 50 миллионов рублей, сообщает "Усолье сегодня".



Судья приговорил пятерых членов группы к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на разные сроки от 2.5 до 7 лет. Причастность организатора была доказана по всем 15-ти эпизодам, поэтому, ему было назначено самое суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы.



Приговоры в отношении 6 осужденных уже давно вступили в законную силу, каждый из них отбывает свое наказание, сообщает пресс-служба Усольского городского суда.



Однако не все члены ОПГ понесли заслуженное наказание. Органам следствия удалось разыскать и задержать еще одного ее участника. В конце 2019 года его выдали его российским органам правопорядка. Уголовное дело поступило в усольский суд в начале марта 2020 года.Тогда подсудимому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.



Поскольку все преступления были совершены подсудимым на территории города Улан-Удэ, в соответствии с законодательством и учетом поступивших ходатайств от потерпевших, суд направил уголовное дело по подсудности на рассмотрение суда того же уровня, а именно в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ р. Бурятия. Постановление не вступило в законную силу.



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