15.03.2020
В Улан-Удэ под колесами авто погибли два человека

В Улан-Удэ под колесами авто погибли два человека

Обе аварии произошли на нерегулируемых пешеходных переходах

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Бурятии, накануне в Улан-Удэ произошло два ДТП, в которых погибли люди. 

Так, около 18.00 в субботу 34-летняя водитель автомашины "Mazda Familia"  на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бограда сбила 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Чуть позже на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Горхонской 65-летний водитель "Toyota Carina" сбил 56-летнего пешехода. Мужчина также умер на месте. 

Фото: "Номер один"
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