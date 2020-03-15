В Улан-Удэ под колесами авто погибли два человека

Обе аварии произошли на нерегулируемых пешеходных переходах
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Бурятии, накануне в Улан-Удэ произошло два ДТП, в которых погибли люди.
Так, около 18.00 в субботу 34-летняя водитель автомашины "Mazda Familia" на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бограда сбила 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
Чуть позже на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Горхонской 65-летний водитель "Toyota Carina" сбил 56-летнего пешехода. Мужчина также умер на месте.
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