В Улан-Удэ на пожаре нашли сильно обгоревший труп

Возгорание произошло в доме в СНТ «Пищевик»





Вечером 15 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в жилом доме в СНТ «Пищевик» в Улан-Удэ. К моменту прибытия огнеборцев дом площадью 24 кв. м был объят огнем, пламя перекинулось на пристроенный к жилью гараж.

В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, произошло частичное обрушение кровли, повреждена крыша гаража. При разборе завалов внутри жилья пожарные обнаружили сильно обгоревший труп человека. Его личность устанавливается.Фото: «Номер один»