В Бурятии родители и пять детей выбрались из горящего дома через окно

Огонь вспыхнул на веранде и отрезал жильцам выход





В минувшие выходные в улусе Булум Хоринского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. Из-за значительной удаленности от пожарной части первой на тушение огня прибыла добровольная пожарная команда из села Ониноборск. К их приезду горела веранда и крыша дома.

В доме с родителями проживали пять детей. В момент пожара все они находились внутри жилища. Поскольку огонь отрезал им выход, семье пришлось покинуть горящее здание через окно.







«В результате пожара дом поврежден изнутри, произошло частичное обрушение кровли, уничтожена веранда. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание в распределительной коробке на веранде», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС