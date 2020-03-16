Пожилая жительница Бурятии застрелила возлюбленного

Для совершения убийства женщина специально приехала из Улан-Удэ в Сосново-Озерское





Ночью 4 марта в селе Сосново-Озерское во дворе дома было обнаружено тело 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области спины. По подозрению в совершении данного преступления задержана 58-летняя жительница Улан-Удэ, с которой встречался покойный. При задержании в сумочке у подозреваемой были обнаружены патроны от мелкокалиберного нарезного ружья. В ходе допроса женщина признала вину и дала показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая несколько лет назад познакомилась с жителем Еравнинского района и встречалась с ним. Во время совместных поездок в лес мужчина показывал подруге свое мелкокалиберное ружье и учил стрелять из него.Вечером 3 марта при телефонном разговоре на почве ревности между ними произошла ссора, после чего женщина на своем автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала в село Сосново-Озерское. Сначала она зашла в недостроенный пустующий дом, где взяла ружье, зарядила его, после чего направилась к зимовью, где жил возлюбленный. В этот момент мужчина вышел на крыльцо. Обвиняемая прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего скрылась с места происшествия и уехала обратно в город.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на сбор полной доказательственной базы. Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, она взята под стражу, сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»