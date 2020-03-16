Напавший на здание Хурала Бурятии хулиган был вооружен сувенирным топором

Объяснить причины своего поступка «викинг» не смог





В пресс-службе Советского суда Улан-Удэ рассказали некоторые подробности происшествия, случившегося ночью 15 марта у здания Хурала Бурятии. Напомним, тогда 38-летний пьяный горожанин разбил стекло двери здания парламента.

Как уже сообщал «Номер один», действия гражданина квалифицировали как мелкое хулиганство. Мужчина оштрафован на тысячу рублей . Вероятно, с него взыщут и стоимость причиненного ущерба.





Что касается второго инцидента в здании парламента, случившегося днем ранее, то он также квалифицирован как мелкое хулиганство. Согласно материалам дела, 35-летний, пьяный мужчина повредил один из механизмов двери здания Хурала.



«Гражданин, сорвав фиксатор двери, прошел в здание Народного Хурала, при этом выражался нецензурной бранью, кричал, на замечания сотрудников охраны здания не реагировал, тем самым нарушал общественный порядок», говорится в материалах дела.



Правда, в этом случае нарушитель свою вину не признал. На суде мужчина утверждал, что дверь в здание была открыта, внутрь он прошел вслед за охранником и дальше турникета не проходил. При этом факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения он не отрицал.



Учитывая непризнание вины, а также личность мужчины, который неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство и дважды - за неисполнение административного наказания, суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на 5 суток.





Согласно протоколу об административном правонарушении, находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин сувенирным топором разбил стекло входной двери здания Народного Хурала Бурятии, тем самым «нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу».На суде мужчина вину в совершении правонарушения признал полностью. Он пояснил, что в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения он не помнит, что совершил правонарушение.«Мужчина стал понимать происходящее с момента, когда его задерживали сотрудники Росгвардии. Сувенирный топорик действительно имелся у него», - сообщили в пресс-службе суда.Фото: pixabay.com