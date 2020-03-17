В Бурятии главу будут судить за хищения

Он похитил из бюджета свыше четверти миллиона рублей





В Бурятии в суд поступило уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Гильбиринское» Иволгинского района. Он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение с использованием служебного положения в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с декабря 2015 года по ноябрь 2018 года глава поселения отдавал незаконные распоряжения о перечислении денег из бюджета сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались обвиняемому, которыми он распоряжался по своему усмотрению. Общий ущерб бюджету составил 266 тыс. рублей.Фото: «Номер один»