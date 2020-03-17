В Улан-Удэ сотрудник УФСИН брал взятки за передачу телефонов заключенным

В ходе очередной попытки пронести мобильники его задержали





Октябрьский суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего младшего инспектора ФКУ «Исправительная колония № 8 УФСИН России по Бурятии». Он обвинялся в получении взятки и покушении на получение взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2019 года сотрудник колонии незаконно пронес на территорию учреждения два телефона, которые передал осужденному. За это он получил от знакомой зека взятку в размере 20 тыс. рублей.В октябре 2019 года подсудимый за обещанную взятку вновь пытался пронести два телефона в колонию. Однако на этот раз при прохождении контрольно-пропускного пункта его задержали сотрудники учреждения.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, он лишен права занимать должности рядового и младшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сроком на 3 года.Фото: «Номер один»