В Улан-Удэ еще один грабитель сам сдался полиции

14 марта на сайте МВД Бурятии была размещена ориентировка на мужчину, подозреваемого в грабеже из продуктового магазина
. Злоумышленника, похитившего пакеты с алкогольными напитками, запечатлела камера видеонаблюдения торговой точки.
После распространения ориентировки в СМИ злоумышленник добровольно пришел в отдел полиции. Им оказался 28-летний житель Октябрьского района, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж. Мужчина нигде не работает. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Напомним, 10 марта добровольно сдался полиции еще один грабитель
, который ударил мужчину бутылкой по голове и похитил его телефон, банковскую карту и документы. Злоумышленник также увидел себя на видео, распространенном МВД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
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