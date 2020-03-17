17.03.2020
В Улан-Удэ еще один грабитель сам сдался полиции

В Улан-Удэ еще один грабитель сам сдался полиции

Мужчина узнал себя на распространенной полицией ориентировке

14 марта на сайте МВД Бурятии была размещена ориентировка на мужчину, подозреваемого в грабеже из продуктового магазина. Злоумышленника, похитившего пакеты с алкогольными напитками, запечатлела камера видеонаблюдения торговой точки.

После распространения ориентировки в СМИ злоумышленник добровольно пришел в отдел полиции. Им оказался 28-летний житель Октябрьского района, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж. Мужчина нигде не работает. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Напомним, 10 марта добровольно сдался полиции еще один грабитель, который ударил мужчину бутылкой по голове и похитил его телефон, банковскую карту и документы. Злоумышленник также увидел себя на видео, распространенном МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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