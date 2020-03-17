В Бурятии гробокопатель получил 9 лет за убийство соседки

После расправы он неумело инсценировал самоубийство женщины





Кяхтинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который в августе прошлого года расправился с односельчанкой. Тело 48-летней женщины, сидящей в кресле с ножом в руке, обнаружила дочь, которая и сообщила в полицию.

В тот же день по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», началось разбирательство. Эксперт зафиксировал на теле потерпевшей не менее десяти колото-резаных ранений грудной клетки и левого плеча. Однако, нанести их самой себе женщина просто физически не могла, ведь нож лежал тоже в ее левой руке.Во время отработки близлежащего массива сыщики проверили камеры видеонаблюдения, установленные на медицинском диспансере, и выяснили, кто мог убить женщину. Подозреваемого задержали, он отпираться не стал и признал свою вину в преступлении.На допросе 35-летний сосед потерпевшей рассказал, что в тот день он калымил - копал могилы. За работой он вспомнил, что дочка соседки часто ходит к его родственникам в гости, ест их еду. Это ему не понравилось. После подработки он вместе с мужиками выпил, а потом решил поговорить с матерью этой девушки.Но разговора не получилось, в ответ на претензии женщина парировала оскорблениями. Это задело мужчину, он вылил на голову соседки кастрюлю с остатками пищи, а затем схватил со стола нож и стал бить им соседку, что есть мочи.- После расправы мужчина попытался замести следы преступления, и вложил нож в руку соседке, как будто она сама себя убила. Причем, положил неверно – в левую руку, которой невозможно было нанести себя ранения, - сообщил руководитель МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев.Мужчина был юридически не судим, однако, ранее совершал преступления. Он холост, у него есть ребенок, характеризуется посредственно.Суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве и приговорил к 9 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»