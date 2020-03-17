В Улан-Удэ мошенники-гастролеры выманили у 80-летней бабушки 400 тысяч рублей
Злоумышленников задержали на пути в Иркутск
Днем 12 марта в полицию Улан-Удэ обратилась 80-летняя женщина с заявлением о том, что двое незнакомых парней и девушка обманным путем похитили у нее 400 тысяч рублей. Они рассказали пенсионерке о том, что их товарищ находится в больнице и ему срочно требуются деньги на операцию. Убедив улан-удэнку, что в ближайшее время на её счет поступит денежный перевод, они выманили у нее имеющиеся сбережения и скрылись.
Полицейские установили приметы подозреваемых и автомобиль, на котором они передвигались. На задержание злоумышленников ориентировали все наружные службы полиции Бурятии, а также соседних регионов.
Автомобиль с подозреваемыми заметили сотрудники Госавтоинспекции в Слюдянском районе Иркутской области. Злоумышленников задержали и доставили в полицию Улан-Удэ. В их автомобиле нашли тайник, в котором находились свыше 1,2 млн рублей.
Злоумышленниками оказались трое жителей города Сызрань Самарской области: двое мужчин 26 и 27 лет и 22-летняя девушка. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодые люди взяты под стражу, а с девушки взяли подписку о невыезде. Похищенные деньги полицейские вернули пенсионерке.
Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным и иным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий данных граждан, полицейские просят обращаться по телефонам: 44-02-02, 29-59-94, 102 или 112.
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