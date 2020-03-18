18.03.2020
В Улан-Удэ сгорели мужчина и женщина

В Улан-Удэ сгорели мужчина и женщина

Пожар в доме возник из-за непотушенной сигареты

Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гайдара в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. 

За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри жилища тела мужчины и женщины.


- Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Условием гибели людей стало состояние сна, - сообщили в МЧС Бурятии.

Фото: Улан-Удэ. Life
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