В Улан-Удэ сгорели мужчина и женщина

Пожар в доме возник из-за непотушенной сигареты





Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гайдара в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри.







За 21 минуту пожар был полностью ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри жилища тела мужчины и женщины.





- Предварительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Условием гибели людей стало состояние сна, - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: Улан-Удэ. Life