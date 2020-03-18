В Улан-Удэ нашли гранату

Боеприпас обнаружили в гаражном кооперативе





Вчера вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ в гаражном кооперативе был обнаружен подозрительный предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.





«По результатам осмотра было установлено, что это учебная ручная граната РГД-5. Находка не содержала взрывчатых веществ и не представляла опасности для граждан. Макет гранаты с места обнаружения изъят и передан сотрудникам полиции для утилизации», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии