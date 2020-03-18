В Улан-Удэ полгода не могут найти пропавшую женщину

Последний раз ее видели около магазина 31 декабря





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 44-летнюю Эржену Жигмитову, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по ул. Лимонова и до сих пор не вернулась. Ранее она уже неоднократно уходила из дома. В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в поселке Коминтерн. Заявление о ее пропаже поступило в полицию 4 марта.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы черные, глаза карие, среднего телосложения. Может носить очки.





При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 634-17-06, 8 (3012) 41-66-37 или 102 (112).Фото: «Номер один»