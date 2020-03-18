В МВД Бурятии рассказали о расследовании резонансного ДТП с участием пристава

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к министру внутренних дел по РБ Олегу Кудинову в защиту прав граждан, пострадавших в результате ДТП, совершенного по вине сотрудника службы судебных приставов
, об обеспечении объективного расследования.
Согласно ответу МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица – судебного пристава, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
«В ходе предварительного следствия установлены и допрошены свидетели, в том числе очевидцы происшествия, проведены очные ставки, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, следствием принимаются меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения причиненного морального ущерба», сообщили о деталях дела в МВД Бурятии.
За ходом расследования уголовного дела установлен ведомственный процессуальный контроль.
Напомним, поздним вечером 8 февраля 56-летний водитель «Лексуса» во дворе дома по ул. Октябрьской в Улан-Удэ сбил двух женщин
. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу.
За рулем «Лексуса» находился руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев. Освидетельствование показало, что он был пьян (0.66 мг/л.).
Фото: соцсети
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