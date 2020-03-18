В Бурятии спасателем пришлось резать попавший в ДТП автомобиль

Из перевернувшейся машины извлекли двух пострадавших пенсионеров







Утром 18 марта на пульт пожарной части №47 села Хоринск поступило сообщение от дежурного районной больницы о том, что на автодороге Кижинга – Санномыск произошло ДТП. В результате аварии в перевернувшимся автомобиле оказались заблокированы два пожилых человека.





Прибывшие работники противопожарной службы Бурятия при помощи аварийно-спасательного инструмента разрезали корпус автомобиля и извлекли из разбитой машины 63-летнюю женщину и 68-летнего мужчину. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС