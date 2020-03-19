В Бурятии избитый начальник следствия считает себя жертвой заговора

Экс-полицейский намерен восстановить свое честное имя





В октябре прошлого года в отделении полиции по Курумканскому району произошел инцидент, закончившийся увольнением начальника следственного отдела Алексея Беспрозванных, который через суд сейчас пытается доказать, что его уволили незаконно, и просит восстановить на службе. Бывший сотрудник уверен, что он стал пешкой в чьей-то серьезной игре и намерен восстановить свое честное имя, даже если для этого придется дойти до Европейского суда по правам человека.

Любовь Ульянова, «Номер один»

Фото: «Номер один»



На днях Верховный суд Бурятии отказал Алексею Беспрозванных в удовлетворении его жалобы вслед за Советским райсудом Улан-Удэ, признавшим увольнение майора законным и обоснованным. Экс-полицейский категорически с этим решением не согласен и вместе с адвокатом собирается обжаловать его в Верховном суде России.День, когда нежданно-негаданно оборвалась его карьера, Алексей вспоминает постоянно. К тому моменту он всего лишь два месяца как возглавлял следственный отдел в районном отделении. Знал бы он тогда, как с ним поступят коллеги, не согласился бы на должность. Сказать, что ему сейчас обидно, ничего не сказать, силы дают семья и надежда, что справедливость все-таки будет восстановлена.В тот субботний день, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечали сотрудники уголовного розыска, и коллеги пригласили Алексея Беспрозванных отметить его вместе. Этот день и следующее за ним воскресенье были у него выходными, поэтому начальник следствия без колебаний согласился. Сначала компания сотрудников посидела в сауне, затем переместилась в кафе.- Около часа ночи ко мне подошел Ц., начальник местного отделения ГИБДД, в тот день он был ответственным от руководства, и сообщил, что мой подчиненный, молодой следователь, получил телесные повреждения, поэтому мне нужно проехать в отделение для разбирательства, - вспоминает Алексей Александрович.Ответственный от руководства сам мог выяснить обстоятельства произошедшего, должностные инструкции вполне ему это позволяли, однако он настоятельно просил Беспрозванных проехать в отдел.- Я передал ключи от своей машины Ц., он сел за руль, и мы поехали в отдел. Когда на месте удалось прояснить ситуацию со следователем, собрался домой и попросил у Ц., который привез меня в отделение, ключи от моей машины. Дело в том, что на следующий день у него должен быть выходной, где бы я его искал? Но он отдавать ключи отказался на том основании, что я нахожусь в алкогольном опьянении. Причем прекрасно знал, что живу через дом от отделения и ехать на машине до дома мне просто нет смысла. Тем не менее он отказывался отдавать мне ключи, - вспоминает экс-полицейский.Дальше, по словам уволенного сотрудника, коллега стал угрожать ему, что составит в отношении него административный протокол за то, что Алексей якобы ездит за рулем в пьяном виде. Такой поворот событий показался Беспрозванных бредом, ведь Ц. только что сам привез его в отдел.- Понимаю, если бы остановил меня на дороге, а я находился за рулем в пьяном виде, тогда бы он, как сотрудник ГИБДД, мог отстранить меня от вождения и составить протокол. Но здесь-то он прекрасно знал, что живу рядом, к тому же лично привез меня в отдел… И так поступил, – негодует Алексей.В итоге между сотрудниками случилась ссора и потасовка, их разняли коллеги, а вскоре, по словам Беспрозванных, в кабинет, где все происходило, зашел оперативный дежурный П. и без какого-либо разбирательства сбил начальника следствия с ног, а когда тот упал на пол, начал избивать ногами, в том числе и по голове.Поднявшись, избитый Беспрозванных недоумевал, что это за беспредел, почему подчиненные его избивают? А потом пригрозил, что обратится в прокуратуру и коллега ответит за побои. В тот момент он не знал, что оперативный дежурный сбегал к себе за телефоном и тайком снимает его на камеру. Позже эта запись с рассерженным, находящимся вне себя начальником следствия сыграет решающую роль в его увольнении. В тот же час в республиканское МВД от дежурного П. поступает рапорт, в котором сообщается, что Беспрозванных устроил в отделении бучу.По итогу начальник районного отдела ГИБДД все же вернул избитому руководителю следствия ключи от машины и он ушел домой. На следующий день Алексей Беспрозванных вынужден обратиться за медицинской помощью. У него раскалывалась голова, были тошнота и головокружение. Два дня он пробыл в Курумканской больнице, а затем его направили в Улан-Удэ для лечения в госпитале МВД, где провел продолжительное время. Узнав о случившемся, наш корреспондент посетил пострадавшего в палате, но тогда он отказался давать интервью. Алексей Беспрозванных с синяками на лице твердо верил, что служебная проверка восстановит справедливость, и попросил журналиста подождать ее результатов. К сожалению, итогом разбирательства стало его увольнение.Врачи диагностировали у полицейского закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ряд сопряженных с этими травмами синдромов, а также ушиб грудной клетки и множественные гематомы, в основном с правой стороны тела.- Позже на суде избивший меня сотрудник утверждал, что якобы применил ко мне прием самбо. Это звучит по меньшей мере смешно. Прием самообороны не образует тех телесных повреждений, которые были у меня. Если бы ко мне применили самбо, заломив руки назад, а то ведь меня попросту избили ногами по голове, - недоумевает Алексей.7 октября Беспрозванных отстранили от исполнения своих обязанностей. Для расследования инцидента в район прибыла группа из министерства, началась служебная проверка. В результате через 20 дней разбирательства начальник следственного отдела был уволен.- Я был уверен, что проверка во всем разберется, но вышло иначе, с работой мне пришлось распрощаться. Обидно. Никого я не бил, ни у кого нет ни единого синяка, хотя сам получил тяжелые травмы, - делится Алексей.Экс-полицейский считает свое увольнение несправедливым - мало того, что его избили, так еще и уволили по негативным основаниям. По результатам служебной проверки «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, дискредитацию правоохранительных органов РФ, нарушение норм профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, недостойное поведение и создание конфликтной ситуации, переросшей в драку… на Беспрозванных А.А. наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».- Согласно материалам служебной проверки, моего подзащитного уволили за создание конфликтной ситуации. Но он ли ее создал? В тот день у него был законный выходной, в отдел ехать не планировал, его буквально заставили туда приехать, - уверена Олеся Цибикжапова, адвокат уволенного сотрудника.У тех, кто знаком с обстоятельствами скандальной истории, складывается впечатление, что инцидент был заранее спланирован и у него были вполне ясные цели. Но утверждать это, не имея на то достаточных доказательств, пока никто не может. Зная, что в отдаленном райотделе сор из избы никогда не выносят, многие уверены, что Беспрозванных пострадал в чужой войне. Его съели, как пешку, чтобы выиграть всю партию.Несправедливость в увольнении нашла свое продолжение в судах. По мнению стороны защиты, при рассмотрении дела суд должен был подвергнуть оценке фактические обстоятельства дела, а не брать во внимание только внутренние приказы МВД и результаты служебной проверки.- Отказав нам в удовлетворении жалобы, суд руководствовался, по сути, только тем, что Беспрозванных находился в алкогольном опьянении. По этой логике, сотрудник полиции должен быть трезвым всегда и везде, даже в выходные и праздники. Фактически же Алексей Беспрозванных является потерпевшим в этом деле, - утверждает Олеся Цибикжапова.Экс-полицейский намерен добиваться восстановления своего честного имени. Мы будем следить за развитием этого дела.