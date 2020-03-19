Экс-менеджеры «БайкалБанка» не смогли уменьшить себе сроки

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил без изменения приговор Железнодорожного суда Улан-Удэ от 5 июня 2019 года в отношении бывшего председателя правления «БайкалБанка» Виталия Авдеева и четырех лиц, совершивших совместно с ним в составе организованной группы покушение на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 млн рублей.
В зависимости от роли в совершении преступления подсудимых приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 7 лет и дополнительному наказанию в виде штрафа от 200 до 500 тыс рублей. Председатель правления также лишен права занимать определенные должности сроком на три года.
Ранее защита обжаловала приговор в апелляционном порядке, но Верховный суд Бурятии оставил его без изменения
, сообщили в республиканской прокуратуре.
Как сообщал «Номер один», ранее за хищения из банка был осужден экс-председатель Совета директоров кредитной организации, тогда еще владелец «Бурятмяспрома» Александр Венидиктов. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал свою вину, поэтому избежал реального лишения свободы, получив условный срок
.
Фото: «Номер один»
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