Экс-менеджеры «БайкалБанка» не смогли уменьшить себе сроки

Приговор Виталию Авдееву и его подельникам оставлен без изменений





Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил без изменения приговор Железнодорожного суда Улан-Удэ от 5 июня 2019 года в отношении бывшего председателя правления «БайкалБанка» Виталия Авдеева и четырех лиц, совершивших совместно с ним в составе организованной группы покушение на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 млн рублей.