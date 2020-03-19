В Бурятии «управляшка» незаконно собрала с жильцов 8 миллионов рублей

Компания более года работала без лицензии





В Северобайкальске возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности одной из управляющих компаний города.

«С августа 2017 года по декабрь 2018 года директор управляющей компании, не имея лицензии, осуществлял деятельность по выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в Северобайкальске. В результате незаконной предпринимательской деятельности руководством предприятия получен доход на сумму более 8 миллионов рублей», сообщили в МВД Бурятии.В настоящее время по делу проводится предварительное расследование.Фото: «Номер один»