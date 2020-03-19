19.03.2020
В Улан-Удэ произошла авария на водоводе

В Улан-Удэ произошла авария на водоводе

Отключение потребителей пока не планируется

Ранним утром 19 марта в Улан-Удэ на ул. Лимонова в районе капитальных гаражей из-за разрыва на сетях водоснабжения произошел выход воды на поверхность. В настоящее время ремонтники МУП «Водоканал» обследуют две нитки водовода диаметром 500 мм для определения точного места утечки. Проводятся работы по откачке и ликвидации последствий выхода воды.


«Ограничение холодного водоснабжения пока не планируется. На данный момент ведутся земляные работы. Задействована вся необходимая техника», сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

Фото: КГХ
авария жкх
^