В Улан-Удэ из-за аварии несколько улиц остались без воды

Ремонтники ведут поиск места разрыва водопровода





Сегодня в связи с поиском разрыва на водопроводе в районе ул. Лимонова была прекращена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов по ул. Норильская. В связи со снижением давления в сети подача холодной воды приостановлена потребителям ул. Норильская, Сосновая, Дунайская и Гвардейская. Временные перебои испытывают жители верхних этажей многоквартирных домов по улицам Комсомольская и Октябрьская, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Напомним, сегодня ранним утром на ул. Лимонова в районе капитальных гаражей из-за разрыва на сетях водоснабжения произошел выход воды на поверхность. В настоящее время ремонтники МУП «Водоканал» обследуют две нитки водовода диаметром 500 мм для определения точного места утечки. Проводятся работы по откачке и ликвидации последствий выхода воды.Фото: мэрия Улан-Удэ