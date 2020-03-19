В Бурятии браконьер подстрелил косулю

Возбуждено уголовное дело





В Баунтовском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в браконьерстве.

Как сообщили в МВД Бурятии, в конце ноября 2019 года на автодороге «Маловский-Троицк» полицейские остановили автомобиль, к котором обнаружили тушу косули. Лицензия на добычу животного у водителя отсутствовала.Ущерб от действий браконьера оценили в более 40 тысяч рублей. У мужчины также изъяли огнестрельное нарезное оружие и 43 патрона. О подозреваемом известно, что он нигде не работает, ранее не судим.Фото: pixabay.com