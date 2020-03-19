В Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе

В ближайшее время вода появится у потребителей



Днем 19 марта ремонтная бригада МУП «Водоканал» устранила аварию на водоводе диаметром 500 мм на ул. Лимонова.

«Началось заполнение системы водой. После этого холодная вода появится у тех потребителей, у которых она отсутствовала из-за снижения давления – это жильцы домов, расположенных в верхних точках этой части Железнодорожного района», сообщили в МУП «Водоканал».



Напомним, авария произошла



Фото: МУП «Водоканал» «Началось заполнение системы водой. После этого холодная вода появится у тех потребителей, у которых она отсутствовала из-за снижения давления – это жильцы домов, расположенных в верхних точках этой части Железнодорожного района», сообщили в МУП «Водоканал».Напомним, авария произошла сегодня ранним утром . В связи с поиском места утечки была прекращена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов по ул. Норильская. Из-за снижения давления в сети подачу холодной воды приостановили потребителям ул. Норильская, Сосновая, Дунайская и Гвардейская. Временные перебои с водоснабжением также испытывали жители верхних этажей многоквартирных домов по улицам Комсомольская и Октябрьская.Фото: МУП «Водоканал»