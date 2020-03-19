19.03.2020
В Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе

В Улан-Удэ устранили аварию на водопроводе

В ближайшее время вода появится у потребителей

Днем 19 марта ремонтная бригада МУП «Водоканал» устранила аварию на водоводе диаметром 500 мм на ул. Лимонова.

«Началось заполнение системы водой. После этого холодная вода появится у тех потребителей, у которых она отсутствовала из-за снижения давления – это жильцы домов, расположенных в верхних точках этой части Железнодорожного района», сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, авария произошла сегодня ранним утром. В связи с поиском места утечки была прекращена подача горячей воды в 15 многоквартирных домов по ул. Норильская. Из-за снижения давления в сети подачу холодной воды приостановили потребителям ул. Норильская, Сосновая, Дунайская и Гвардейская. Временные перебои с водоснабжением также испытывали жители верхних этажей многоквартирных домов по улицам Комсомольская и Октябрьская.

Фото: МУП «Водоканал»
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