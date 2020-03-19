Житель Бурятии украл аккумулятор у несговорчивого продавца автомобиля

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемого в краже аккумулятора. Аккумуляторную батарею похитили из гаража в поселке Таксимо Муйского района. Хозяин пояснил, что он продавал автомобиль и днем в этот день показывал его молодому человеку. Мужчины не договорились о цене и разошлись. Вечером того же дня произошла кража.
Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого, у которого был обнаружен украденный аккумулятор. Им оказался несостоявшийся покупатель автомобиля.
Задержанного мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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