Житель Бурятии украл аккумулятор у несговорчивого продавца автомобиля

Воришку оперативно задержали росгвардейцы





Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали подозреваемого в краже аккумулятора. Аккумуляторную батарею похитили из гаража в поселке Таксимо Муйского района. Хозяин пояснил, что он продавал автомобиль и днем в этот день показывал его молодому человеку. Мужчины не договорились о цене и разошлись. Вечером того же дня произошла кража.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого, у которого был обнаружен украденный аккумулятор. Им оказался несостоявшийся покупатель автомобиля.Задержанного мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии