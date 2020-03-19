Жительницу Улан-Удэ ограбил мужчина с сайта знакомств

В ходе свидания кавалер внезапно стал агрессивным





15 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 40-летней горожанки, которая рассказала полицейским, что стала жертвой грабежа.

Как сообщили в МВД Бурятии, женщина познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. После недолгого общения новый знакомый пригласил ее встретиться в кинотеатре. Посмотрев фильм, они продолжили общение в одном из хостелов по ул. Ключевская. В ходе распития спиртных напитков поведение мужчины стало агрессивным. Женщина, испугавшись, вызвала такси и вышла на улицу. Догнав её злоумышленник, высказывая угрозы, похитил золотую цепочку.Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Улан-Удэ.Похищенное ювелирное злоумышленник вернул владелице после того как узнал, что она обратилась в полицию.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Фото: pixabay.com