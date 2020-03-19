В Бурятии полицейский начальник погорел на песке

Руководителю ОМВД «Тункинский» инкриминируют взятку на 8 млн рублей





Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности уголовного дела в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» Константина Глушкова. Как уже сообщал «Номер один», высокопоставленный полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня утром он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ и ОРЧ СБ МВД Бурятии.

По данным следствия, в Тункинском районе в рамках государственного контракта велось строительство автомобильной дороги «Култук-Монды». В марте 2017 года начальник райотдела дал указание подчиненным приостановить деятельность принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого для строительства автодороги поставлялась песчано-гравийная смесь. После чего через знакомого местного жителя им была организована поставка на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где ее добыча велась незаконно. За указанные противоправные действия начальник отдела полиции с мая по июль 2017 года получил взятку в сумме почти 8 млн. рублей.«В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого сотрудника под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»