В Бурятии бедный сельчанин пытался вкусить жизнь среднего класса

Мужчина украл в магазине коньяк и конфеты, но распробовать их не успел





Накануне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии в селе Бичура получили сообщение о том, что в одном из продуктовых магазинов произошел грабеж. Правоохранители незамедлительно выехали на место преступления.

Продавец магазина сообщила, что неизвестный мужчина набрал полный пакет продуктов, а затем убежал. Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поискам злоумышленника.Спустя несколько минут на соседней улице росгвардейцы обнаружили и задержали пьяного мужчину, подходящего под описание, с полиэтиленовым пакетом в руках. В пакете были две бутылки коньяка и бутылка водка, две коробки конфет и сигареты. Похищенное изъято.Злоумышленником оказался 32-летний житель соседнего села. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии