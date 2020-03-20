«Я сам привел в дом убийцу»

40-летний рецидивист убил женщину в день своего освобождения из колонии





Жертвой рецидивиста стала 68-летняя мать случайного собутыльника, пытавшаяся выгнать незваного гостя из своего дома.

Утром 9 декабря прошлого года Турков (имя изменено) освободился из колонии в Цолге, где провел пять лет за разбойное нападение. Сотрудник колонии добросил его до Улан-Удэ, откуда он планировал уехать к себе в Турунтаево. При освобождении экс-заключенный получил 7 тыс. рублей и принялся тратить их на спиртное.Вечером добрался до автобусной остановки на «Стрелке», там к нему подошел мужчина, представился Василием и попросил денег, чтобы купить спирт. К тому моменту Турков уже опоздал на свой автобус, поэтому решил выпить со случайным знакомым. Мужчины купили водки и отправились к Василию, дом которого был неподалеку.Хозяин достал свой охотничий нож и нарезал кровяной колбасы. Мужчины выпили бутылку, затем принялись за разведенный спирт. По словам Туркова, в какой-то момент Василий вышел из дома, а через некоторое время в дом зашла женщина. Она стала спрашивать, кто он и где ее сын Василий, после чего принялась выгонять гостя из дома.Тот уходить не хотел и в ответ схватил со стола охотничий нож и пошел на пенсионерку. Ударил раз, второй, женщина отступала назад, а затем упала, из ее сумки выпали пластиковые карты и лекарства. По словам Туркова, дальше все было как в тумане. Помнит, что перехватывал нож в руках, потому что рукоятка от жира была скользкой. Затем помнит, что попал куда-то в голову и сильно испугался, после чего выбежал из дома. Нож прихватил с собой, а затем выбросил его в снег.Через некоторое время домой вернулся пьяный Василий. Он заметил мать, лежащую на полу за печкой. Она была в шубе, как будто только пришла. Сын повернул мать на спину и увидел кровь и ее бледное лицо. Поначалу решил, что матери стало плохо, бросился к соседу, вызвали скорую. Тогда и оказалось, что женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Позже на ее теле эксперты зафиксируют около 20 колото-резаных ранений. «Это я виноват, я сам привел в дом убийцу», - повторял сын на похоронах матери.Василий рассказал оперативникам, что случайный гость представился ему Максимом Турковым, в тот день он освободился из колонии. Подозреваемого на следующий день задержали, своей вины в убийстве женщины он не отрицал.Оказалось, что он состоит на учете у психиатра с легкой умственной отсталостью, а в наркологическом диспансере - с синдромом зависимости от алкоголя. Суд нашел в действиях обвиняемого особо опасный рецидив преступлений, поскольку он уже был судим за убийство.- Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок два года, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Наталья Томилина.Фото: russianstock.ru