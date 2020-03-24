В лесах Бурятии обнаружили крупные незаконные рубки

Ущерб оценивается в 1,7 млн рублей





Сотрудники прокуратуры в ходе обследования леса выявили три незаконные рубки в Можайском участковом лесничестве Еравнинского лесничества. Всего было спилено 145 деревьев, совокупный ущерб составил 1,7 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки МВД Бурятии возбудила три уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). В настоящее время ведется розыск преступников.Фото: «Номер один»