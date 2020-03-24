В Улан-Удэ пьяный мужчина упал с моста и погиб

Вероятно, он сорвался вниз случайно

Трагедия произошла днем 23 марта на старом Селенгинском мосту в Улан-Удэ. В то утро двое пьяных мужчин 27 и 39 лет вышли на работу, но их из-за пьянки выгнали. Тогда они купили бутылку вина и пришли на мост.

Мужчины сели на краю моста на металлической балке. Оба были пьяны, когда одному из них позвонили по телефону. Он отошел в сторону, чтобы принять звонок, как вдруг услышал хлопок. Повернулся и обнаружил, что ни товарища, ни бутылки с вином уже нет. Мужчина глянул вниз и увидел приятеля, лежащим на льду в луже крови.- Предварительно, пострадавший скончался на месте от повреждений, полученных при падении с высоты. В настоящий момент труп направлен в бюро СМЭ для детального исследования и установления причины смерти, - сообщил старший следователь СО по Советскому району СУ СКР по Бурятии Алдар Бужеев.Второй мужчина сразу побежал просить прохожих вызвать «скорую», сам он в связи со стрессом не мог со своего телефона набрать номер. Вскоре на место прибыли медики и сотрудники МЧС. По факту смерти мужчины Следственный комитет начал проверку.Фото: instagram.com/artykovbatyr/