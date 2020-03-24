Баир Жамбалов провалил тест на полиграфе и отказался от повторной экспертизы

В Следственном комитете Бурятии продолжается расследование уголовного дела о смертельном ДТП
возле села Батурино, в котором погибла 17-летняя девушка. Основным фигурантом дела по-прежнему остается бизнесмен Галуст Пилосян, который продолжает настаивать, что это именно он управлял внедорожником в момент происшествия.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, следователи также продолжают проверку на причастность к преступлению вице-спикера Хурала Бурятии, бывшего лидера местных «единороссов» Баира Жамбалова.
«В отношении политика проводилось психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Экспертом выявлены у мужчины реакции, свидетельствующие о том, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода», рассказали в СКР по РБ.
Поэтому для установления полной картины происшествия следствием была назначена более точная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза с использованием полиграфа, айтрекера и следственно-оценочного интервью. Для ее проведения в Бурятию из Москвы прибыли три эксперта. Баир Жамбалов сначала отказался от проведения в отношении него экспертизы, затем передумал и дал письменное согласие. Но сразу после начала вновь отказался участвовать в экспертизе. Поскольку экспертиза проводится только на добровольной основе, ее проведение в отношении политика было прекращено.
«Тем не менее, следствием продолжается производство всего комплекса других запланированных следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств ДТП. Следствие проводится по утвержденному плану и нацелено на восстановление полной картины происшествия, невзирая на должностное положение участников уголовного процесса», заверили в Следкоме.
На призывы следствия о содействии пока не откликнулся никто из водителей, у которых могут находиться видеозаписи с регистратора, имеющие значение для уголовного дела. В этой связи следователи повторно просят водителей, которым известны обстоятельства происшествия, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-13-46 (отдел по расследованию особо важных дел), 8 (30144) 52-3-01 (следственный отдел по Прибайкальскому району) или 102 (органы полиции).
Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия.
Спустя две недели после происшествия Баир Жамбалов был с позором изгнан
с должности секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» и исключен из партии. В начале марта стало известно, что он написал заявление
о сложении с себя полномочий вице-спикера Хурала.
Фото: «Номер один»
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