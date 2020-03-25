Житель Бурятии получил по месяцу тюрьмы за каждого выловленного омуля

Правда, наказание получено условно





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Тарбагатайского района. Он обвинялся по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2019 года мужчина, зная о запрете на вылов омуля, установил в период нереста в реке Селенга рыболовную сеть и выловил 10 омулей. Ущерб составил 72,8 тыс. рублей.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 10 месяцам лишения свободы условно. Также с мужчины взыщут сумму причиненного ущерба.Фото: «Номер один»