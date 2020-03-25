В Улан-Удэ штормовой ветер вызвал массовые аварии на электросетях

Отключение света происходило во всех районах города





Обрушившийся 23 марта на столицу Бурятии штормовой ветер вызвал множество аварий на сетях электроснабжения. В оперативной сводке города сообщается о восьми таких происшествиях, случившихся во всех районах города.

Наиболее масштабная авария произошла днем в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Там из-за обрыва проводов без света остались жители улиц Столичная, Герцена, Гарнаева, Балдынова, Огарева, Чехова, Севастопольская, Краснодонская и Заиграевская. Восстановление электроснабжения происходило поэтапно, полностью работы закончились лишь сегодня около четырех часов ночи. Общее время отключения составило почти 12 часов.Вечером в этом же районе из-за схлеста проводов электричества лишились котельная школы №23 и частный сектор по ул. Сперанского.Ближе к полуночи из-за падения дерева на провода произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям улиц Подлесная, Сибирская, Курганская, Лермонтова, Вакарина, Радищева и переулка Подлесный. Электроснабжение части домов восстановили спустя час, работы по подключению переулка Подлесный и ул. Подлесная продолжились сегодня.В Октябрьском районе из-за схлеста проводов произошло три аварии. В результате жители улиц Гармаева, Онохойская, Аргунская и переулка Ростовский остались без света на 6 часов, жильцы домов по ул. Островского и Груздева просидели без электричества 2 часа, а жители ДНТ «Строитель», «Пищевик» и «Металлист» оставались без света 4 часа.В этом же районе из-за повреждения на ВЛ-110 кВ произошло аварийное отключение электроэнергии жителям микрорайона Сосновый Бор. Правда, в этом случае восстановление электроснабжения заняло менее часа.В Советском районе зафиксировано лишь одно отключение. Там из-за выхода из строя предохранителя без света осталась часть домов по ул. Баянгольская, Хуторская и Мелиораторов. На устранение аварии энергетики потратили два с половиной часа.Фото: pixabay.com