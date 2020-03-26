По факту избиения рабочего в полиции Улан-Удэ возбудили уголовное дело

Обвиняемых в нем пока нет





20 марта Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции 49-летнего рабочего Николая Фролова. Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий с применением насилия. В нем пока фигурируют «неустановленные сотрудники полиции», сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.