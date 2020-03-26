По факту избиения рабочего в полиции Улан-Удэ возбудили уголовное дело

20 марта Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции 49-летнего рабочего Николая Фролова. Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий с применением насилия. В нем пока фигурируют «неустановленные сотрудники полиции», сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Как уже сообщал «Номер один», Николая Фролова полицейские схватили по доносу двух его знакомых. Те попались на поджоге киоска в Прибайкальском районе. Дело так себе, но его решили развернуть до крупных масштабов, естественно, с организатором. На его роль определили знакомого поджигателей - Николая Фролова. Последний ранее судим за кражу и грабеж, но десять лет назад отошел от криминала.
Фролова привезли в ОРЧ-2 на ул. Ключевской в Улан-Удэ, где, по его словам, полицейские выбивали у него показания
с помощью силы. Мужчина утверждает, что ему нанесли многочисленные удары по телу и сломали грудину, а также перекрывали доступ кислорода.
В МВД Бурятии эти обвинения опровергли
и заявили, что задержанный «вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, толкался, хватался за одежду, на замечания сотрудника полиции не реагировал, в связи с чем был предупрежден о применении физической силы и специальных средств – наручников».
В полиции также сообщили, что «проходящие по уголовным делам граждане нередко используют распространенную схему дискредитации сотрудников правоохранительных органов, рассказывая представителям СМИ и общественности о «психологическом и физическом давлении».
Фото: «Номер один»
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