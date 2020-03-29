Пешеходный переход в Тальцах регулярно уносит жизни местных жителей

Жители бывшего военного городка у Заиграевской трассы молят о помощи

Каждый день, отправляя детей на учебу, они боятся, что школьники попадут под машину. Причем прямо на пешеходном переходе. И их опасения небеспочвенны – в минувшем ноябре всего лишь за несколько дней здесь сбили четырех пешеходов, один из них погиб. Страшная статистика продолжает собирать новые жертвы – неделю назад вновь произошел очередной смертельный случай.- Два часа тому назад моего Юру похоронили, - вздыхает Ирина Алексеевна, поворачиваясь на инвалидном кресле. – 30 марта ему бы исполнилось 56 лет. Мы с ним были знакомы с детства, в последние годы тесно общались, можно сказать, дружили. Он жил там, за железнодорожной линией, а в нашем городке подрабатывал то у одних, то у других. Во вторник Юра обещался ко мне зайти, я ждала, но вместо него пришли мужчины, которые его сбили. Они и сказали, что Юры больше нет.Ирина Алексеевна прячет слезы. Рассказывает, что не знает подробностей наезда. Единственное, что ей известно, что Юрий умер почти сразу, как только его погрузили в карету скорой помощи. Раненого пришлось выгружать и ждать катафалк.- Его сбили на нашем смертельном пешеходном переходе, - показывая рукой в сторону трассы, говорит женщина. – Те, кто сбил, и одели его, и обули, памятник справили, оградку только не поставили. Юра ведь трижды попадал под машину. В первый раз, как он мне рассказывал, автомобиль сбил его, когда ехал на велосипеде. А года три тому назад попал под машину на этом пешеходном переходе. Травмы оказались серьезными, после ДТП он не смог оклематься, ходил с палочкой, сломанные ноги плохо срослись. В третий раз погиб под колесами.Ирина Алексеевна вынуждена была пропустить похороны близкого человека. Сейчас ей самой нужна помощь – 16 ноября прошлого года она тоже попала под машину на этом же самом переходе. После ДТП женщина передвигается на инвалидной коляске. Даже в больницу съездить для нее сейчас проблема.- В тот день ко мне должны были приехать внуки, нужно ведь их приветить, пирог испечь, а дрожжей в доме не оказалось, - вспоминает Ирина Алексеевна. - Я собралась в дорогу, своего-то магазина у нас в городке нет. Обычно мы выбираем, в какой магазин ехать – или в тот, что в Южлаге, или на станции Тальцы. Какой автобус быстрее придет, на том и едем. Я уже перешла через трассу, вижу, на той стороне к остановке автобус подходит. Посмотрела, автомобилей нет. Я только шаг на дорогу сделала, и все, «поймала машину».Женщина помнит, что очнулась в «кармане» остановки от того, что какой-то парень бьет ее по щекам. Помнит, что он светил в глаза, видимо, фонариком от телефона, отчего ей показалось, что фотографирует.- Мне уже после сказали, что мы, оказывается, тогда один час семь минут ждали скорую, - рассказывает пострадавшая. – За это время мне внук из дома принес одеяло, укутал, чтобы я не замерзла. В больнице врачи взялись лечить одну мою ногу, и только через две недели выяснилось, что и вторая у меня сломана. Мне ведь обезболивающие кололи, заставляли на вторую ногу вставать, вот я ее и проворонила.За рассказом женщина просит найти рентгеновские снимки, чтобы показать, какой сложный перелом тогда получила. На одной ноге обе кости сломаны, их стянули девятью металлическими шурупами, но они не срослись.- Врачи говорят, что пока не буду ходить, кости разошлись, вон на снимке видно,- расстроенно говорит Ирина Михайлова. - Придется еще как минимум одну операцию делать. А пока у меня ни пенсии, ни больничного нет, дочь с утра до позднего вечера на работе, одна все тянет. Тот молоденький контрактник, что меня сбил, уж и не появляется, хотя божился, что будет возить меня в больницу, помогать. Правда, коляску эту приобрел, 7 тыс. рублей дал и вместе с пакетиком гостинцев памперсы и «утку» подарил.Сейчас пострадавшая собирается подавать на контрактника исковое заявление в суд. Что сейчас с ее делом и расследует ли его военная прокуратура, женщине достоверно не известно. Ирина Алексеевна припоминает, что будто бы сначала ей нужно будет показать на месте, как все произошло, а уж потом будет суд, но кто ее туда повезет?- Ой, гиблое место этот наш пешеходный переход. Положили бы на дорогу «ленивый милиционер», или как его зовут? Ну тот, перед которым все тормозят? Может, тогда люди перестанут здесь гибнуть, – размышляет женщина.В минувшем ноябре на этом пешеходном переходе за пять-шесть дней пострадало четыре человека, одна из раненых погибла.- Здесь, на переходе, сбили мою золовку Наталью, - делится жительница военного городка Светлана Маласова. - Утром она бежала на работу в Центр восточной медицины, переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль.Женщина получила тяжелую травму – перелом основания черепа. Трое суток она пролежала в БСМП в коме, а 11 ноября умерла. Женщине 21 марта должно было исполниться 62 года. Тот, кто сбил Наталью, не бросил пострадавшую - вызвал скорую и ДПС, все расходы на похороны взял на себя. Уголовное дело по данному факту еще расследуется.14 ноября, в день похорон Натальи Маласовой, под машину на этом же переходе попал Павел Мезенин, житель этого же городка. К счастью, мужчина выжил, но теперь его не узнать. В разговоре он долго не может вспомнить, как называются даже самые простые предметы, говорит возбужденно, путаясь в деталях.Спустя несколько минут пространного рассказа выяснилось, что в тот день около 7.30 утра Павел отправился на остановку, чтобы уехать на работу, но, не дойдя шага до остановки, его сбило такси.- Говорят, он меня со спины сбил, - быстро говорит Павел, нервничая, когда спотыкается на словах, которые забыл. – Я сразу сознание потерял, двое суток в себя не приходил. Сейчас, вот видишь, память потерял, у половины родных имена помню, а у других – только фамилию.47-летний мужчина снимает шапку и показывает большую вмятину в черепе. Он сетует, что теперь последствия травмы выглядят некрасиво, и ждет, когда ему поставят пластину. Клинический диагноз гласит, что у Павла целый «букет» травм головы, которые спровоцировали гематомы, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести.- Раньше ведь он совсем другим был, - с горечью объясняет состояние сына Евдокия Даниловна. – Когда сын попал в больницу, его состояние было очень тяжелым, потом уже мне врач сказал, что они вернули Пашу с того света, у него давление было нулевое. Я долго выхаживала сына, он ведь поначалу был как ребенок. Его лежачим из больницы привезли, даже ложкой не умел пользоваться, не говорил, не ходил. Сейчас я могу оставлять одного, но все равно волнуюсь, все ли с ним в порядке.Пытаясь найти бумагу из полиции, Евдокия Мезенина рассказала о своем беспокойстве, что уголовное дело как-нибудь замнут, ведь следователь давно не выходит с ней на связь. В республиканском МВД нам разъяснили, следствие ведется и «судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате ДТП пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, назначен ряд других экспертиз».От смертельного перехода на Заиграевском шоссе до экс-военного городка, в котором на единственной улице живут всего 69 семей, – около километра. До домов с трассы через лесок ведет старая бетонная дорога, параллельно идет проселочная. По ней каждый день жители военного городка доходят до пешеходного перехода, чтобы уехать на работу или учебу в город.- На моей памяти с 1985 года, когда меня перевели сюда из Красноярского края, здесь погибло более 20 человек, - констатирует бывший замкомандира части, а ныне военный пенсионер Владимир Васильевич Иванков. – Вы знаете, как мы называем нашу остановку? «Горка-убийца». Здесь очень сложное место, переход и остановки находятся на пригорке, из-за этого водители машин с обеих сторон движения ослепляют друг друга и не видят, что происходит на дороге. Знаков, ограничивающих скорость, нет, вот и летят машины, видите?По мнению Владимира Иванкова, следует принимать срочные меры. Например, установить «лежачий полицейский», не помешала бы стационарная камера или хотя бы передвижная тренога.- У нас в городке начальная школа и детский сад, представляете, сколько людей здесь переходят дорогу? А дети из старших классов? Из поселка Тальцы основная масса учится в Сосновом Бору, остальные в городе. Не дай бог что-то случится.В республиканском ГИБДД знают о проблеме с этим пешеходным переходом. После последнего смертельного ДТП, в котором погиб Юрий Пугачев, сотрудники ведомства выехали на место и обследовали аварийно-опасный участок дороги.- В текущем году выявленные недочеты будет ликвидированы, - сообщил Дмитрий Кожухов, инспектор по пропаганде УГИБДД по Бурятии. – Здесь установят искусственную неровность, светофор Т7, а также систему автоматического освещения пешеходного перехода, оснащенную датчиками движения. Кроме этого, планируется монтаж фотокомплекса скоростного режима.Надеемся, что эти предупреждающие меры будут приняты как можно быстрее и никто больше не погибнет на «горке-убийце».Любовь Ульянова, «Номер один».Фото "Номер один"