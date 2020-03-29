В Улан-Удэ "Лексус" выбросило на бетонное ограждение после столкновения с маршруткой
Пострадала пассажир автобуса
В субботу около 13.00 произошло ДТП на Элеваторе. Автомобиль «Лексус» столкнулся с маршрутным автобусом № 37 «Форд транзит». От удара автомобиль «Лексус» выбросило на бетонное ограждение. Известно, что в аварии пострадала пассажир автобуса.
К слову, из-за ДТП почти на час было закрыто движение трамвая маршрута № 4 в сторону ост. «площадь Комсомольская».
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