29.03.2020
В Улан-Удэ "Лексус" выбросило на бетонное ограждение после столкновения с маршруткой

В Улан-Удэ "Лексус" выбросило на бетонное ограждение после столкновения с маршруткой

Пострадала пассажир автобуса

В субботу около 13.00 произошло ДТП на Элеваторе. Автомобиль «Лексус» столкнулся с маршрутным автобусом № 37 «Форд транзит». От удара автомобиль «Лексус» выбросило на бетонное ограждение. Известно, что в аварии пострадала пассажир автобуса.

К слову, из-за ДТП почти на час было закрыто движение трамвая маршрута № 4 в сторону ост. «площадь Комсомольская». 

Фото: "Номер один"
ДТП
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