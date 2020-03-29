Житель Улан-Удэ украл у матери кошелек с крупной суммой

Все сбережения женщины 20-летний парень потратил на свои нужды



22 марта в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Октябрьского района. Женщина сообщила, что двое подростков принесли её пустой кошелек в магазин, расположенный неподалеку от дома. Мальчики рассказали сотруднику по делам несовершеннолетних, что обнаружили кошелек на улице и отдали взрослым. Продавцы нашли в кошельке фотографию, на которой узнали постоянную покупательницу и передали находку женщине.



"Потерпевшая сообщила полицейским, что кошелек со сбережениями – 46 тысячами рублей – лежал в сумке, которая постоянно находилась при ней. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали предполагаемого злоумышленника – 20-летнего сына заявительницы", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Ранее неоднократно судимый не работающий молодой человек потратил деньги на личные нужды. Кражу у матери он совершил, будучи условно осужденным за имущественное преступление.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: "Номер один"

