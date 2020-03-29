В Улан-Удэ без вести пропал 11-летний мальчик

Владислав Яшин ушёл из дома по ул. Хоца Намсараева без верхней одежды

Сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который сегодня в 19.30 ушёл из дома по ул. Хоца Намсараева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ и до сих пор не вернулся.При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012) 44 02 02, 89247567730 или 102 (112).