30.03.2020
Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Мужчина утверждал, что выпил уже после того, как его остановили гаишники

Советский суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2019 года мужчина ехал на своем автомобиле, и его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В ходе расследования и в суде мужчина вину не признавал, утверждая, что употребил алкоголь сразу после остановки сотрудниками полиции. Однако указанные доводы были опровергнуты.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
пьяные водители
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