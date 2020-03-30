Жителя Бурятии оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Мужчина утверждал, что выпил уже после того, как его остановили гаишники



Советский суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Иволгинского района. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2019 года мужчина ехал на своем автомобиле, и его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.



В ходе расследования и в суде мужчина вину не признавал, утверждая, что употребил алкоголь сразу после остановки сотрудниками полиции. Однако указанные доводы были опровергнуты.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.



Фото: «Номер один»