В Бурятии прохожий заметил вора, который залазил в дом через окно

Бдительный гражданин сразу сообщил в полицию





Накануне в полицию села Баргузин позвонил мужчина, который сообщил, как неизвестный разбил окно в одном из домов и залез внутрь. При этом свидетель подробно описал приметы злоумышленника.

На место происшествия выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии. Вора задержали на окраине районного центра. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. У злоумышленника изъяли похищенную швейную машинку стоимостью 1,5 тысячи рублей. Краденное мужчина планировал сбыть, но не успел.В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии