В Бурятии разбойники в масках забрали из магазина деньги и жвачку
Злоумышленники были вооружены ножом (видео)
Ночью 27 марта в полицию Бурятии поступило сообщение от директора магазина в селе Ильинка. Женщина сообщила о том, что двое неизвестных в масках зашли в магазин и под угрозой применения ножа похитили 12 тысяч рублей из кассы и блок жевательной резинки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители села Таловка в возрасте 30 лет и 31 года. Мужчины неоднократно судимы за разбои и грабежи. Часть похищенных денег злоумышленники потратили на покупку алкоголя.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?