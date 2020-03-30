В Бурятии разбойники в масках забрали из магазина деньги и жвачку

Злоумышленники были вооружены ножом (видео)





Ночью 27 марта в полицию Бурятии поступило сообщение от директора магазина в селе Ильинка. Женщина сообщила о том, что двое неизвестных в масках зашли в магазин и под угрозой применения ножа похитили 12 тысяч рублей из кассы и блок жевательной резинки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.









В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители села Таловка в возрасте 30 лет и 31 года. Мужчины неоднократно судимы за разбои и грабежи. Часть похищенных денег злоумышленники потратили на покупку алкоголя.Фото и видео: МВД Бурятии