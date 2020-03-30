В Бурятии пьяный сельчанин угнал автомобиль и на радостях пил еще сутки

За веселое времяпровождение ему придется отвечать по уголовной статье





21 марта в полицию Заиграевского района Бурятии обратился 65-летний житель села Татарский Ключ. Пенсионер сообщил, что из его гаража угнан автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей.

Пожилой мужчина рассказал, что ему с ремонтом часто помогал 34-летний сельчанин. Накануне вечером он также помогал с ремонтом, а после, употребив алкоголь, остаться переночевать в гараже.Злоумышленника вскоре задержали. Как выяснилось, ночью молодой человек угнал автомобиль и поехал в Улан-Удэ. По пути он решил выспаться, и съехал на просёлочную дорогу. Отоспавшись, злоумышленник доехал до заброшенного моста и там сутки распивал спиртное.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Автомобиль возвращен владельцу.Фото: pixabay.com