В Бурятии осудили лжесвидетелей

Трое сельчан обеспечили алиби своему товарищу, пытаясь спасти его от тюрьмы







Джидинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они обвинялись по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, следователи расследовали уголовное дело по обвинению жителя села Дырестуй в совершении нескольких преступлений. В ходе предварительного следствия и в суде три односельчанина, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, дали показания о его нахождении в период совершения преступлений в другом месте.«Данные показания судом оценены критически и признаны ложными. В отношении свидетелей, давших ложные показания, возбуждены уголовные дела», сообщили в надзорном ведомстве.Суд признал сельчан виновным и приговорил к наказанию в виде штрафов и обязательных работ.Фото: «Номер один»