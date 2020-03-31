В Бурятии осудили лжесвидетелей

Джидинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они обвинялись по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, следователи расследовали уголовное дело по обвинению жителя села Дырестуй в совершении нескольких преступлений. В ходе предварительного следствия и в суде три односельчанина, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, дали показания о его нахождении в период совершения преступлений в другом месте.
«Данные показания судом оценены критически и признаны ложными. В отношении свидетелей, давших ложные показания, возбуждены уголовные дела», сообщили в надзорном ведомстве.
Суд признал сельчан виновным и приговорил к наказанию в виде штрафов и обязательных работ.
Фото: «Номер один»
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