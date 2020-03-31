В Улан-Удэ неисправимого наркомана снова отправили в колонию

Мужчина вышел из колонии досрочно, но вновь попался с наркотиками







Железнодорожный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина был осужден за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В мае 2019 года оставшуюся неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ему заменили исправительными работами. Однако уже в ноябре 2019 года мужчина вновь попался на наркотиках. Его остановил полицейский патруль, который в ходе проверки документов обнаружил у него сверток с «синтетикой». Мужчина пояснил, что купил их через интернет для собственного употребления.Суд признал улан-удэнца виновным и по совокупности приговоров отправил его в колонию особого режима на 3,5 года.Фото: «Номер один»