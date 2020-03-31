В Улан-Удэ карманник украл кошелек у пенсионерки

Также злоумышленник оказался причастен к хищению телефона







В столице Бурятии оперативники задержали 32-летнего подозреваемого в карманных кражах.

17 марта злоумышленник в трамвае похитил у 35-летнего горожанина из кармана куртки сотовый телефон стоимостью более 12 тысяч рублей. 25 марта, находясь в одном из банков на проспекте Строителей, мужчина украл кошелек у 69-летней пенсионерки. В нем находились банковские карты и более 13 тысяч рублей.Карманник нигде не работает, ранее был судим за имущественные преступления, сообщили в МВД Бурятии. Сейчас в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статье «Кража». Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.