Два жителя Бурятии за полмесяца совершили пятнадцать краж

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Селенгинского и Иволгинского районов. Мужчины обвинялись по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба).
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 20 марта по 8 апреля 2019 года двое 30-летних граждан, один из которых ранее судим, предварительно сговорившись, совершили десять краж в Улан-Удэ и Иволгинском районе. Злоумышленники проникали внутрь домов, отжимая створки пластиковых окон. Кроме того, один из них подобным способом совершил еще пять краж.
Из домов воры забирали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, продукты и одежду. Общий ущерб составил 617 тысяч рублей.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 4,5 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с них взыскана сумма причиненного ущерба.
Фото: pixabay.com
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