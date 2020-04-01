Два жителя Бурятии за полмесяца совершили пятнадцать краж

Злоумышленники проникали в дома, отжимая створки пластиковых окон







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Селенгинского и Иволгинского районов. Мужчины обвинялись по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с 20 марта по 8 апреля 2019 года двое 30-летних граждан, один из которых ранее судим, предварительно сговорившись, совершили десять краж в Улан-Удэ и Иволгинском районе. Злоумышленники проникали внутрь домов, отжимая створки пластиковых окон. Кроме того, один из них подобным способом совершил еще пять краж.Из домов воры забирали бытовую технику, ювелирные изделия, инструменты, продукты и одежду. Общий ущерб составил 617 тысяч рублей.Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к 4,5 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с них взыскана сумма причиненного ущерба.Фото: pixabay.com