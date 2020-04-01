В Бурятии жильцов горящего дома пришлось снимать с балконов

Дым отрезал им путь к спасению





Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Селенгинск. На момент прибытия первого пожарного расчета горела нежилая квартира на втором этаже.

11 жильцов дома эвакуировались самостоятельно, однако быстро распространявшийся дым отрезал путь спасения остальным. Часть огнеборцев бросилась на борьбу с огнем, в то время как другие начали спасение людей. Пожарные с помощью лестницы с одного балкона на третьем этаже сняли 4 человек, в том числе двоих детей. С другого балкона огнеборцы спустили еще двух жильцов.Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц — доступ в нежилую квартиру был открыт, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»