Житель Улан-Удэ совершил кражу сразу после освобождения из колонии

Мужчина похитил у пенсионера сотовый телефон





30 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже. Пенсионер сообщил, что около полудня неизвестный в продуктовом магазине на ул. Борсоева вытащил из кармана его куртки телефон. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый горожанин. В марте этого года злоумышленник освободился из колонии, где отбывал наказание за кражу.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.