02.04.2020
Коронавирус не удержал жителя Бурятии от мести ненавистному односельчанину

Коронавирус не удержал жителя Бурятии от мести ненавистному односельчанину

Нарушив режим самоизоляции, мужчина поджег забор его дома

В Заиграево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали поджигателя.

Сообщение о возгорании забора поступило от очевидца. На место прибыла группа задержания и совместно с мужчиной потушила пламя, не дав ему распространиться на большую площадь.

Очевидец описал внешность поджигателя. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его неподалеку от места возгорания и задержали.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Он рассказал, что поджег забор умышленно из чувства личной неприязни к хозяину дома. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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