Коронавирус не удержал жителя Бурятии от мести ненавистному односельчанину

Нарушив режим самоизоляции, мужчина поджег забор его дома





В Заиграево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали поджигателя.



Сообщение о возгорании забора поступило от очевидца. На место прибыла группа задержания и совместно с мужчиной потушила пламя, не дав ему распространиться на большую площадь.Очевидец описал внешность поджигателя. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его неподалеку от места возгорания и задержали.Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Он рассказал, что поджег забор умышленно из чувства личной неприязни к хозяину дома. По факту поджога возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии